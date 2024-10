Com'è andato Cambiaso con l'Italia

Com'è andato Di Gregorio con l'Italia

Com'è andato Fagioli con l'Italia

Com'è andato Yildiz con la Turchia

Com'è andato Danilo con il Brasile

Com'è andato McKennie con gli Stati Uniti

Com'è andato Cabal con la Colombia

Com'è andato Savona con l'Italia under 21

Com'è andato Mbangula con il Belgio under 21

Com'è andato Adzic con il Montenegro under 21

Com'è andato Rouhi con la Svezia under 21

La pausa per laha visto impegnati tanti giocatori della Juventus con le rispettive nazionali. Tra gol, giocate e prestazioni importanti, diversi bianconeri hanno brillato in queste partite. In particolare Andrea Cambiaso ha dimostrato di essere imprescindibile per, con una rete e due partite giocate da vero protagonista. Il terzino bianconero, però, non è l'unico ad aver raccolto un buon minutaggio in queste gare.1801071129090154167





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui