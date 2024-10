Se Nicolò Fagioli ha un po' deluso ha di nuovo stupito tutti in positivo. Un'altra grande prova per l'esterno dellanel match di ieri trae Israele, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi tra cui La Gazzetta dello Sport, che lo ha premiato con un 7,5 in pagella: "Un'iradiddio. Quando sembra frenare, un minuto dopo lo ritrovi in agguato: dosa profondità e accentramenti, è un rebus per Haziza".Un voto in meno (6,5) da parte di Tuttosport - "Meno propositivo rispetto a Roma, con una squadra avversaria più compatta. Chissà se è un’abitudine…" - e de Il Corriere dello Sport: "Non molla un pallone, un centimetro, un contrasto, si spinge molto in attacco, lasciando Frattesi in copertura. Dà sostanza alla manovra azzurra".