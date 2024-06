Juventus Women, con che modulo giocherà Max Canzi?



Come schiererà la Juventus Women Max Canzi?

il primo portiere dovrebbe essere Pauline Peyraud-Magnin , il secondo ancora da definire con Roberta Aprile probabile partente da definire il secondo portiere ed il terzo recentemente ufficializzato è Alessia Capelletti.

Difesa a tre con Martina Lenzini, Viola Calligaris ed Estelle Cascarino, scambiabili con Cecilia Salvai, Martina Rosucci (prossima al ritorno) e Sara Gama.

A centrocampo gli esterni di destra saranno Paulina Krumbiegel e Valentina Bergamaschi per un posto, a sinistra Lisa Boattin e Barbara Bonansea. In mezzo Arianna Caruso ed Hanna Bennison saranno le probabili titolari con Eva Schatzer talento emergente pronta a subentrare. A loro si aggiungerà un ulteriore rinforzo da definire.

In avanti sulla corsia di destra una tra Sofia Cantore e Lindsey Thomas, come riferimento centrale potrebbe agire una tra Amalie Vangsgaard (qualora si chiudesse l'affare per portarla a Torino) e Cristiana Girelli. A sinistra invece una tra Chiara Beccari ed Alisha Lehman o Asia Bragonzi.

La nuova era dellaWomen è alle porte, quella del nuovo tecnico Max, approdato dal Pontedera, dalla Lega Pro, inizierà ufficialmente attorno alla metà di luglio. Il mercato però è già molto attivo, la dirigenza bianconera è al lavoro per fornire al nuovo allenatore le pedine ideali per tornare ad essere competitivo in Italia e magari anche in Europa.Il modulo preferito dell'ex tecnico del Pontedera dovrebbe essere ilHa un'idea di calcio molto, anche in fase di non possesso, l'obiettivo infatti è quello di conquistare sempre la palla con un pressing alto. Infatti già nelle ultime gare della passata stagione la Juventus Women sotto Giuseppe Zappella aveva utilizzato una difesa a tre, prove quindi per ciò che sarebbe stato.Il nuovo allenatore avrà il compito di essere protagonista del, per una Juventus Women sempre più giovane e competitiva. Questo dovrebbe essere il suo schieramento:La nuova Juventus Women prende decisamente forma e le idee sembrano essere chiare. Appuntamento dopo la metà di luglio con il nuovo tecnico Canzi che risolverà le ultime riserve.





