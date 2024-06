Contattare la Juventus tramite il Sito Ufficiale

: Sul sito, è disponibile un modulo di contatto che puoi compilare per inviare la tua richiesta direttamente al club. Questo modulo è utile per domande generali, richieste di informazioni sui biglietti, o altre comunicazioni. Indirizzo Email: La Juventus fornisce anche indirizzi email specifici per diverse tipologie di richieste. Ad esempio, per informazioni sui biglietti puoi scrivere a ticketing@juventus.com.



Contattare la Juventus sui Social Media

Facebook : Pagina Ufficiale Facebook della Juventus

: Account Ufficiale Twitter della Juventus Instagram: Profilo Ufficiale Instagram della Juventus



Contattare la Juventus via Telefono

Numero di Telefono Ufficiale: +39 011 65631



Visitare lo Juventus Store

Scrivere una Lettera

Se sei un appassionato dellae desideri metterti in contatto con il club, hai diverse opzioni a tua disposizione. Che tu voglia inviare una domanda, esprimere il tuo supporto o cercare informazioni specifiche, questa guida ti mostrerà i modi più efficaci per contattare la Juventus.Il sito ufficiale della(www.juventus.com) è il punto di riferimento principale per tutte le informazioni sul club. Nella sezione "Contatti" del sito, troverai diverse opzioni per metterti in contatto con il team.La Juventus è molto attiva sui social media e utilizza queste piattaforme per interagire con i tifosi. Puoi seguire e contattare la Juventus sui seguenti canali:I social media sono un ottimo modo per rimanere aggiornato sulle ultime notizie, eventi e promozioni del club. Inoltre, puoi inviare messaggi diretti o commentare i post per ottenere risposte rapide.Per un contatto più diretto, puoi chiamare il club al numero di telefono ufficiale. Questo metodo è particolarmente utile per questioni urgenti o per parlare direttamente con il servizio clienti.Assicurati di chiamare durante gli orari di ufficio per ottenere una risposta tempestiva.Se ti trovi a Torino, puoi visitare ilper acquistare merchandise ufficiale e ottenere informazioni direttamente dal personale. Gli store ufficiali sono punti di riferimento per i tifosi e spesso dispongono di personale pronto a rispondere a qualsiasi domanda.Per chi preferisce un approccio più tradizionale, è possibile inviare una lettera all'indirizzo ufficiale del club: