Come cambierebbe la Juventus con Koopmeiners?

Teunè un elemento chiave per lo scacchiere della nuova Juventus, nuova targata Thiago Motta. Il tecnico bianconero infatti avrebbe le idee decisamente più chiare qualora riuscisse il direttore Giuntoli a regalargli dal mercato il centrocampista olandese dell'Atalanta. Andiamo però a vedere come cambierebbe la Juve con Koop.Sarebbe dovuto essere uncon Koop che si sta trasformando in uncomplice l'assenza dell'olandese almeno per il momento. Khephren Thuram sta studiando un nuovo ruolo, una sorta di pivot, più arretrato rispetto ai centrocampisti a fare da "collante" tra difesa e centrocampo. Locatelli e Douglas Luiz, ma anche Fagioli, avanzano a giocare sulla linea degli esterni offensivi. Questo senza Koop. Se arrivasse l'olandese a beneficiarne potrebbe essere Dogulas Luiz che potrebbe abbassarsi insieme a Thuram per un ruolo da play, quello che più rientra nelle sue caratteristiche e che più è abituato a fare, con Koopmeiners più avanzato. Complici le spiccate qualità offensive del giocatore olandese.

