Come cambia il ruolo di Cambiaso con Thiago Motta

è destinato a diventare uno dei punti fermi della nuovadidopo la sua prima, e assolutamente positiva, stagione con la maglia bianconera. Questa volta, però, c'è nell'aria un cambiamento davvero importante. Ed è un cambiamento che ha a che fare con la collocazione tattica che il classe 2000 andrà ad occupare sotto la guida tecnica dell'allenatore italo-brasiliano. Una situazione resasi necessaria anche per via del cambio di assetto che vedrà la Juve letteralmente rivoluzionata nel passaggio da Allegri a Motta. Un nuovo sistema di gioco che, nel caso di Cambiaso, impone la possibilità di cercare nuova linfa in una nuova zona di campo.All'interno del 3-5-2 di Massimiliano Allegri, l'esterno ex Genoa ha sempre agito da quinto di centrocampo, orbitando prevalentemente sul binario di destra. Per lui 39 presenze, 3 gol e 6 assist agli ordini dell'allenatore livornese.Thiago Motta, nel corso della sua prima stagione alla Juventus, è destinato a cambiare l'assetto tattico di una squadra che ripartirà dai principi della difesa a quattro. Ed è proprio qui che Cambiaso andrà ad inserirsi. Come confermato dallo stesso giocatore nell'incontro con la stampa durante il ritiro a Herzogenaurach, Motta - che con lui ha già lavorato a Bologna - lo sta riproponendo in qualità di terzino sinistro, ruolo del quale Cambiaso è già in possesso di un importante bagaglio d'esperienza. La rivoluzione dell'ex allenatore rossoblù, dunque, riguarderà anche lui. A non cambiare sarà la sua centralità nel progetto juventino.





