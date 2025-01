Duttilità al potere: come cambia la Juventus con Renato Veiga

Getty Images

Come cambia la Juventus con Renato Veiga: il ruolo

è pronto a sostenere le visite mediche che lo porteranno ad essere un nuovo calciatore della. Il difensore portoghese, arrivato in Italia nella serata di domenica, si è presentato lunedì mattina al Jmedical per sbrigare il tradizionale iter che precede la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri sino al termine della stagione. Ma che impatto potrà avere il classe 2003, in soli sei mesi, sulla squadra di Thiago Motta?Renato Veiga approda alla Juventus come rinforzo designato per il pacchetto difensivo, quindi viene logico pensare che il portoghese possa rappresentare una valida alternativa sia a Federico Gatti che a Pierre Kalulu i quali stanno letteralmente facendo gli straordinari da inizio stagione. L'innesto del giocatore di proprietà del Chelsea consentirà a Thiago Motta un maggior ricambio nel pacchetto arretrato, visti i tanti impegni ravvicinati che attendono la Vecchia Signora anche nel mese di febbraio.

Renato Veiga, però, porta in dote una grande duttilità che gli consente di agire anche da terzino sinistro e in tal senso va monitorata con massima attenzione la posizione di Andrea Cambiaso, in attesa della (probabile) maxi offerta da parte del Manchester City che potrebbe dunque generare una lacuna in quella fetta di campo.Attenzione, però, perché Veiga ha un background anche da mediano e non è da escludere che - in caso di partenza di Douglas Luiz o Fagioli - l'ex Basilea possa essere impiegato anche in quella zona di campo.