Come cambia la Juventus con Juventus con Kolo Muani, Costa e Renato Veiga

Laè una delle società più attive sul fronte calciomercato invernale, come ampiamente pronosticabile vista la grande emergenza infortuni che si è abbattuta sul club bianconero. Madama ha già ufficializzato l'arrivo didal Vitoria Guimaraes e nelle prossime ore perfezionerà quello didal PSG. Ma i colpi in entrata non finiscono certo qui: la Juve ha infatti chiuso anche per l'arrivo didal Chelsea, che arriverà con la formula del prestito secco oneroso. Ma come cambia la Juventus con questi tre nuovi acquisti?



Kolo Muani jolly offensivo

La duttilità di Renato Veiga

La sorpresa Alberto Costa

L'arrivo di Randal Kolo Muani alla Juventus è sicuramente il colpo in entrata che suscita maggiore interesse, visto che stiamo parlando di un calciatore che il PSG ha pagato 90 milioni di euro soltanto due anni fa. Kolo Muani andrà a rappresentare una nuova soluzione per il cortissimo reparto attaccanti della Juve. Il francese, che verosimilmente agirà al centro dell'attacco, puo fungere sia da alternativa a Vlahovic, ma anche da partner del serbo, vista la sua capacità di svariare su tutto il fronte avanzato. La rapidità del classe 1998 e la sua capacità nell'attaccare gli spazi potrebbe dare nuova linfa ad una produzione offensiva che fin qui ha sempre dato la sensazione di essere poco verticale e molto sterile.Renato Veiga, salvo colpi di scena, vestirà la maglia bianconera per andare ad imbastire il pacchetto dei difensori centrali che, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal oltre all'addio di Danilo, si è scoperto decisamente corto. Il portoghese, dunque, potrà garantire ricambio e rotazioni all'intoccabile coppia di titolari, rappresentata da Pierre Kalulu e Federico Gatti. Tuttavia Veiga ha dimostrato nel corso della sua carriera di poter giocare anche largo a sinistra e addirittura come schermo davanti alla difesa. Una versatilità che potrebbe tornare molto utile a Thiago Motta in questa seconda parte di stagione.Fino a questo momento, l'unico colpo ad essere stato ufficializzato è quello di Alberto Costa, prelevato a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes. Il classe 2003 predilige orbitare sulla corsia di destra ed è per questo che il suo inquadramento all'interno della Juventus lo vedrà agiree sulla corsia di destra dove, quantomeno inizialmente, rappresenterà un'alternativa a Nicolò Savona.