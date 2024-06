I numeri di Douglas Luiz

Laha ufficializzato l'arrivo di, pedina in più per il centrocampo di Thiago Motta. Nei due di mediana o da play in un centrocampo a tre, il compito del brasiliano sarà quello di far girare la squadra, dettare i tempi e fare la regia. Ruolo che potrebbe facilitare anche il lavoro di Locatelli, slegato così dai compiti di regia e più libero di agire in avanti.Douglas Luiz è il giocatore dell’Aston Villa che nelle ultime due stagioni di Premier League ha dimostrato una notevole completezza. Come riporta Opta, ha creato più occasioni da gol (98) rispetto a qualsiasi altro giocatore del club. Inoltre, è stato il migliore nel mandare i compagni al tiro a seguito di calci piazzati (42), dimostrando la sua abilità nei momenti decisivi. Douglas Luiz ha anche effettuato più contrasti (130) e intercettato più palloni (63) rispetto ai suoi compagni di squadra. Questi dati sottolineano la sua versatilità e importanza sia in fase offensiva che difensiva, rendendolo un elemento fondamentale per l'Aston Villa nel recente passato con la speranza che possa esserlo anche con la Juventus.