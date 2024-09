Stefanoinizia con il piede giusto la sua avventura alla guida dell'Al Nassr, battendo 3-0 l'Al Ettifaq di Steven Gerrard dopo soli due giorni di lavoro in Arabia Saudita.apre le marcature su rigore, seguito da due assist perfetti di Sadio Mané per Al Najdi e Talisca nel secondo tempo. L'ex tecnico del Milan, subentrato al portoghese Luis Castro, esulta per la vittoria. L'Al Nassr resta imbattuto in campionato con due vittorie e due pareggi, mentre l'unica sconfitta della stagione risale alla finale di Supercoppa persa contro l'Al-Hilal di Milinkovic-Savic lo scorso agosto.