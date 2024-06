Lo scorso maggio è stato annunciato ufficialmente: la Juventus è pronta a dare il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2024-25, che si preannuncia fin da ora molto intensa.



Oltre a partecipare al campionato di Serie A e alla Coppa Italia, la squadra bianconera sarà impegnata anche in Champions League e nel Mondiale per Club. Qui sotto tutti i dettagli su come acquistare il tuo abbonamento e vivere una stagione da protagonista all'Allianz Stadium di Torino.

Campagna Abbonamenti Juventus: Le Fasi di Vendita

Fase 1

Rinnovo abbonamento: La prima fase partirà alle 15:00 del 21 maggio e durerà fino alle 15:00 del 23 maggio. In questo periodo, solo gli abbonati della stagione in corso nei settori 206, 222 e 228 potranno rinnovare il loro abbonamento scegliendo un nuovo posto tra i migliori disponibili.

Rinnovo e cambio posto: Dalle 15:00 del 23 maggio fino alle 15:00 del 10 giugno, tutti gli abbonati 2023-24 potranno confermare il proprio posto oppure sceglierne un altro tra quelli disponibili. Al termine di questa fase, tutti i posti non confermati in prelazione verranno messi in vendita.

Vendita libera: Dalle 12:00 del 12 giugno sarà possibile acquistare un nuovo abbonamento al miglior prezzo disponibile.

Fase 2

A partire dalle 15:00 del 1° luglio, tutti potranno acquistare il proprio abbonamento senza restrizioni.

Una novità importante riguarda la prelazione: ne avrà diritto chi ha usufruito almeno del 70% delle partite previste dall'abbonamento.

Campagna Abbonamenti Juventus: come acquistare

Juventus Official Ticket - Shop Online

Metodi di pagamento:

Carta di credito (Visa, Mastercard)

Klarna (sistema di pagamento in comode rate senza interessi)

Nota: valido solo per i paesi nei quali il servizio è attivo ed aventi come valuta nazionale l’Euro.

Allianz Stadium - “Cassa B”

Apertura vendita al pubblico:

Dal 24 maggio ore 10:00 fino al 28 giugno ore 19:00

Indirizzo:

Corso Gaetano Scirea 12/A, Torino

Orario:

Lun-Dom 10:00 - 19:00

Metodi di pagamento:

Carta di credito (Visa, Mastercard)

Campagna Abbonamenti Juventus: Le Tipologie

Da quest'anno, il club ha introdotto una terza tipologia di abbonamento, oltre al FULL e al BASE: lo STAR, che dà diritto all'ottavo di Coppa Italia e alle prime quattro partite di Champions League.

Campagna Abbonamenti Juventus: I Prezzi

Base: a partire da 529 euro

a partire da 529 euro Full: a partire da 575 euro

a partire da 575 euro Star: a partire da 718 euro

Il club sottolinea che i prezzi sono rimasti pressoché invariati rispetto alla scorsa stagione e che, considerando il 96% di tasso di riempimento dello stadio, in alcuni settori avere un abbonamento conviene.

Sono previste riduzioni per Under 14, Under 18 e tifosi con disabilità, oltre alla possibilità di effettuare il pagamento a rate.

Per acquistare un abbonamento è necessario avere una Juventus Card attiva. Tutti i dettagli sono disponibili su Juventus.com.

Non perdere l’occasione di vivere le emozioni della stagione 2024-25 accanto alla tua squadra del cuore!

