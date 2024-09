L'ex bianconero Kigsley Coman alla fine della sessione di mercato estivo è rimasto al Bayern Monaco. Tuttavia il suo futuro sembra ancora lontano dalla città bavarese. Secondo quanto riferito dal quotidiano AS, il Bayern Monaco starebbe aspettando la prossima sessione di mercato per ricevere delle nuove offerte. In estate l'esterno francese era stato corteggiato dall'Al-Hilal. Nel suo periodo in bianconero il giocatore aveva collezionato 22 gol, raccolto 1 gol e due assist. Con la Juventus in quella stagione ha vinto la Serie A, la Coppa Italia e raggiunto la finale di Champions League.