Non ci ero andato lontano Nico Gonzalez ha rischiato anche stasera. https://t.co/uGvJYCjVD1 pic.twitter.com/xhxPWs14cz — Andrea (@APesciarelli) September 11, 2024

nella notte è stato protagonista con la maglianella sfida alla Colombia persa per 2-1 dall'albiceleste. Unica marcatura proprio dello juventino Nico. Il bianconero protagonista di una buona prestazione però ha chiuso la gara con una vistosa fasciatura in testa con una cuffia da piscina. Il motivo? Il giocatore ha avuto la peggio durante un contrasto aereo con un avversario. Nulla di grave, Nico è rimasto in campo per l'intera durata della gara seppur fasciato. Di seguito la foto dell'accaduto.