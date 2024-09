Colombia-Argentina, i numeri della gara di Nico Gonzalez

Minuti giocati: 90'

Goal: 1

Tocchi: 24

Precisione dei passaggi: 85.7%

Passaggi chiave: 1

Dribbling tentati (riusciti): 1 (1)

Possesso perso: 5

Falli subiti: 1

Nella notte l'diGonzalez è uscita sconfitta per 2-1 per mano della Colombia dell'altro juventino Juan(subentrato all'83' a Yeson Mosquera). Nell'albiceleste però da segnalare l'unica rete messa a segno dallo juventino Nico Gonzalez. Dopo l'apprensione degli scorsi giorni per l'infortunio del giocatore ieri è stato schierato titolare dal CT Lionel Scaloni ed ha anche messo ha segno una rete ( QUI il video). Questi i dati della sua gara (da SofaScore).





