L'ex dirigente bianconero Giovanniha parlato ai microfoni di Sportitalia. Le sue parole:"E’ buono, la Juve è l’unica a non aver ancora perso, fino a qualche settimana fa poi aveva la difesa che funzionava meglio. Ci sono momenti brillantissimi, alternati da alcuni pareggi con un gioco non particolarmente buono. E’ prematuro dare giudizi, i tifosi juventini sono esigenti e vogliono tutto e subito. Serve tempo".– "Sognavo la vittoria in campionato ed una buona posizione in Champions, arrivando un po’ avanti. Ci sono tante pretendenti per lo Scudetto, da tifoso ci spero. Ragionando invece da ex dirigente, sarebbe fondamentale arrivare in Champions, imperativo categorico, vedendo in Europa risultati migliori delle ultime partecipazioni bianconere negli anni passati"."Penso sia fondamentale prendere un sostituto di Bremer, qualora fosse possibile, abbiamo dirigenti bravi a cogliere le opportunità e sapranno muoversi in quel senso".