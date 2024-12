80 milioni per Yildiz: l'indiscrezione

Un talento cristallino, capace di far sobbalzare anche i più esperti come Paul Scholes, che ha elogiato la sua prestazione contro ilsulle Instagram Stories.ha incantato con una gara straordinaria contro una delle squadre più forti del mondo, mostrando la classe del numero 10 e quella freschezza tipica dei suoi 19 anni (compie 20 il 4 maggio prossimo). Per Thiago Motta, l’obiettivo ora è mantenere alta la concentrazione del nazionale turco.La Juventus merita un grande riconoscimento per aver scommesso su Yildiz con determinazione. Giuntoli, entusiasta fin dai primi contatti con Thiago Motta, ha trovato piena condivisione dal tecnico italo-brasiliano. Per fare spazio al giovane talento, la società ha preso la decisione coraggiosa di cedere Federico Chiesa, senza indugi. Una scelta che si sta rivelando vincente: Yildiz si accende nei momenti cruciali, come dimostrato dalla doppietta a San Siro contro l'Inter e dalla straordinaria esibizione contro il Manchester City. Il valore di Kenan è oggi stimato tra iIl Liverpool è stato il primo club a sondare il terreno per, in tempi non sospetti. Sebbene al momento non ci siano sviluppi concreti con i Reds, la Juventus è ben consapevole dell’interesse. Secondo la Gazzetta dello Sport, anche l’Aston Villa sarebbe disposto a fare un’offerta stravagante per l’ex Bayern Monaco. Tuttavia, per Giuntoli, il rinnovo del contratto fino al 2029 è una solida garanzia per il futuro. Yildiz non è in vendita: la Juventus non vuole cedere alle tentazioni economiche della Premier League, con la speranza di vivere ancora tante notti emozionanti come quella vissuta mercoledì all'Allianz Stadium.