Bonny, concorrenza Napooli-Juventus: la situazione

Tra i giocatori rivelazione in questo inizio di stagione c'èL'attaccante è finito nel mirino di diverse big di Serie A, tra cui lache ha bisogno di rinforzare l'attacco già a gennaio.Come riporta calciomercato.com però, a fare sul serio per il giocatore c'è ilche ha già fatto qualche chiacchierata con l'entourage di Bonny. C'è anche la Juventus che lo osserva con interesse, che avrebbe più urgenza per il mese di gennaio rispetto al Napoli. Fatto sta che Bonny è in rampa di lancio; il Parma comunque non vorrebbe cederlo subito e accetterebbe solo offerte di alto valore nella sessione invernale.