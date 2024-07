Rifiuto al Besiktas



Interesse di Tottenham e Napoli

Federicosi allena regolarmente con il resto della squadra, ma il suo futuro alla Juventus rimane incerto. Il club bianconero è in attesa di offerte vantaggiose per il nazionale azzurro, e il primo incontro tra Chiesa e il tecnico Thiago Motta, avvenuto ieri, non ha modificato significativamente le posizioni già consolidate. Ne scrive Calcioemrcato.com.Chiesa e il suo agente, Fali, si confrontano quotidianamente per valutare la prossima mossa professionale, che sarà cruciale per la carriera del giocatore. La preferenza di Chiesa è per un’esperienza all’estero, ma in un campionato di alto livello. Per questo motivo, ha rifiutato la proposta del Besiktas, orchestrata proprio da, così come quella dell', nonostante l'offerta di 15 milioni di euro all'anno.Un’opzione interessante porta a, dove ilha chiesto informazioni asu. Gli Spurs hanno preso nota delle condizioni economiche richieste e potrebbero decidere a breve se avviare una trattativa concreta. Nel frattempo, laattende segnali concreti dagli agenti di Chiesa. Il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, dopo aver concluso la missione per Todibo, tenterà di proporre uno scambio con il Napoli, coinvolgendo Giacomo Raspadori. Sebbene questa opzione sembri complessa, non è del tutto impossibile.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui