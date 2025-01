Juventus-Tomori trattativa saltata? La situazione

La, che rimane un obiettivo concreto per la difesa. Dall'arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina delperò è cambiata la situazione. Tomori ha giocato proprio contro i bianconeri in Supercoppa e i rossoneri adesso sono meno propensi di prima a cederlo.Per il Milan nessuno è incedibile, è vero, ma per cederlo alla Juventus servirebbe oggi un'offerte che Giuntoli non può mettere sul piatto. La trattativa, in sostanza, non è tramontata, ma sicuramente è già cambiata, riferisce calciomercato.com. Le parole di Giuntoli nel pre partita di Juve-Milan però dimostrano come dalle parti della Continassa ci sia ancora il pensiero all'inglese: "Se Tomori è fuori mercato? Non lo so, dovreste chiederlo al Milan. Certamente è un giocatore interessante, ma dipende molto da loro. Dobbiamo aspettare le loro esigenze, ci sono dinamiche differenti e ci vuole pazienza".