AFP via Getty Images

Tomori vuole restare al Milan

Con l'arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan, oltre al minutaggio diè cambiata anche la posizione del giocatore sul possibile addio. Il difensore inglese rimane uno degli obiettivi principali della Juventus che però dovrà convincere il giocatore al trasferimento.Tomori è molto legato al Milan, all’emozione dello scudetto numero 19, all’affetto della città, riferisce calciomercato.com, che aggiunge: "Non ha mai chiesto di andare via quando non giocava figurarsi ora che è tornato al centro del progetto. La volontà, chiara, è stata ribadita anche nei giorni scorsi al club rossonero: Tomori vuole restare al Milan".