Thiago Motta è diventato il nuovo allenatore della Juventus. Giuntoli sta già lavorando per regalare al nuovo tecnico bianconero i giocatori giusti per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Motta sarebbe ben felice di riabbracciare un suo fedelissimo nell'ultima stagione con il Bologna. Stiamo parlando di Saelemaekers. Sartori non è più convinto del riscatto del giocatore, che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Nell'ultima stagione il belga è diventato un giocatore prezioso per Motta, collezionando quattro gol e tre assist in 30 presenze in campionato.