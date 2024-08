La Juventus può davvero prendere Sterling?



Difficile, ma non impossibile. Laè alla ricerca di rinforzi per le fasce offensive, con l'obiettivo di assicurarsi non uno, ma ben due nuovi esterni. Se peri passi avanti sono stati significativi, avvicinando l'argentino al trasferimento in bianconero dalla Fiorentina, la ricerca di un secondo rinforzo si presenta più complessa.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la squadra di Thiagoha esplorato diverse opzioni, ma molti obiettivi sono sfumati, tra cui Greenwood, Adeyemi e Sancho. Tuttavia, restano ancora in corsa nomi come Conceicao, Galeno, e, più recentemente, è emerso anche quello di RaheemLaha infatti sondato il terreno per l'attaccante inglese attualmente al Chelsea. Classe 1994, ventinovenne,ha vissuto una stagione difficile, culminata con l'esclusione dalla lista dei convocati per gli Europei con la nazionale di Southgate. Con l'arrivo di Pedro Neto, il suo spazio a Londra potrebbe ridursi ulteriormente.Nella scorsa stagione,ha disputato 31 partite in, segnando 8 gol e fornendo 8 assist, numeri che salgono a 10 reti complessive considerando tutte le competizioni, per un totale di 43 presenze.Sterling rappresenta dunque un'opportunità di mercato, ma la concorrenza è forte, non solo in Premier League. Il Chelsea preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre la Juventus, già impegnata nell'acquisto di Gonzalez, vorrebbe un altro esterno offensivo ma in prestito. La formula dell'operazione potrebbe quindi rappresentare un ostacolo. Dopo l'uscita di Soulé, è prevista anche la cessione di Federico Chiesa, ormai fuori dai piani, per raccogliere fondi e completare l'ultimo acquisto, che risulta meno urgente rispetto a quelli di un difensore, un centrocampista e un primo attaccante.Nel frattempo, laha avviato contatti con ilper valutare le condizioni e la fattibilità dell'affare. Non sarà semplice, dato che Sterling percepisce 9,3 milioni di sterline a stagione, ma per un giocatore del suo calibro potrebbe valere la pena tentare.





