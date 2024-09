Sesko al posto di Vlahovic: lo scenario della Juventus

Lasu cui la Juventus si era mossa a inizio estate quando il futuro di Dusan Vlahovic per questa stagione non era ancora stato deciso.Oggi, come riferisce calciomercato.com, il classe 2003 è ancora prepotentemente un obiettivo per la prossima estate nel caso in cui la Juventus non abbia trovato una soluzione per il rinnovo di contratto di Vlahovic che, in quest'ottica, finirà sul mercato. Il contratto discade nel 2026 e senza accordo le strade sono destinate a separarsi già tra pochi mesi.