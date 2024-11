Scambio Douglas Luiz-Zirkzee è possible? Le ultime

Siafino ad ora hanno deluso le aspettative di Juventus e Manchester United. Sono arrivati in estate a caro prezzo ma il loro impatto è stato decisamente minore di quello che ci si aspettava. Tanto che sui due giocatori ci sono voci di mercato.Per entrambi si parla già di mercato, fino ai rumors che ipotizzano addirittura uno scambio fra la Juventus e il Manchester United, con Douglas Luiz destinato al ritorno in Premier League e Zirkzee al rientro in Serie A. A quanto risulta, riferisce calciomercato.com, ad oggi non esiste un fondamento concreto per pensare a un'operazione di questo tipo, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio.