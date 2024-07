Jadon Sancho è entrato nei radar della Juventus per rinforzare il reparto esterni d'attacco del club piemontese. Difficile pensare ad una permanenza del giocatore al Manchester United, soprattutto per il non rapporto che c'è tra l'ex Borussia Dortmund e Ten Hag. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il giocatore ha detto di no a varie offerte dalla Premier League e dalla Turchia. L'inglese gradisce la meta bianconera, con la Juventus che vorrebbe chiudere il colpo e regalare il giocatore a Motta prima dell'inizio del ritiro in Germania.