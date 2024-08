Juventus di Thiago Motta, il commento di Sabatini

"Tutti i segnali stellati hanno l’autografo delle decisioni del tecnico. Chiesa fuori rosa? Segnano Weah e addirittura il debuttante Mbangula, i sostituti sulle ali. Douglas Luiz acquisto più costoso sta a guardare Yildiz che gioca da vero 10." il commento di Sandro Sabatini sudopo la vittoria della Juventus sul Como.Il giornalista parla della scelta di non schierare Danilo e non solo: "Fa rumore l’esclusione del capitano Danilo e perciò anche la fascia a Gatti, il suo sostituto al centro della difesa. Dettagli, provocazioni, sorprese e colpi di genio. Insomma, Thiago Motta in purezza, nella prima vittoria in cui si segnalano anche Cambiaso e Thuram, uno più eclettico dell’altro, e anche Vlahovic entusiasta di se stesso. Certo, dall’altra parte c’era il Como, non il Real Madrid. Ma aspettando la riprova, intanto buonissima la prima prova della Juve di Thiago Motta."