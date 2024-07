Sandro Sabatini su calciomercato.com parla della situazione in casa Juve e del mercato che sta portando avanti Giuntoli. "Doveva essere “giovani e sostenibilità”, cit John Elkann la notte della Coppa Italia. Invece i giovani se ne vanno e la sostenibilità economica anche. Ma si prospettano gioco e giocatori per tenere il duello scudetto con l’Inter ben oltre il girone d’andata, come successo nell’ultima stagione", il suo commento.Il giornalista poi sull'allenatore ha aggiunto: "Quasi. L’efficacia di alcuni cambi (per esempio Di Gregorio in porta e forse anche Sancho al posto di Chiesa) sarà meglio valutarli da Ferragosto in poi, per passare dalla teoria alla pratica oppure sulla carta e sul campo. L’esperienza raccomanda prudenza di giudizio. Ma il mercato al momento balbettante di Milan e Roma fa pensare che le alternative più vicine all’Inter siano Juventus e Atalanta.