Juventus-Torino, il commento di Sabatini

Sandro Sabatini su calciomercato.com commenta il derby tra laterminato 2-0 in favore dei bianconeri: "Non si capisce l’esatta divisione tra meriti bianconeri e colpe granata, ma non c’è partita. Thuram e ancor più Koopmeiners in crescita netta, governati da Locatelli regista che stravince con l’antagonista azzurro Ricci"."Non c’è mai stata l’impressione che il derby si potesse riaccendere. Primo tempo senza storia, secondo tempo per la gloria. Fa festa la Juve, come puntualmente accade in questo derby che ormai ha le stesse proporzioni statistiche di Real Madrid-Rayo Vallecano o Barcellona-Espanyol. L’equilibrio non abita dalle parti di Torino."