Federico Chiesa, il commento di Sandro Sabatini

"Il peggior Europeo della storia dell’Italia", il commento a caldo di Sandro Sabatini su calciomercato.com. "La Svizzera ha meritato, ha dominato, ha proposto quel calcio dominante che era nel dépliant, nella pubblicità di Luciano Spalletti, commissario tecnico che adesso dovrà fare i conti con delle critiche che non saranno pretestuose, ma semplicemente figlie di quello che si è visto, anzi non si è visto in questo Europeo.".Sabatini poi si sofferma anche su qualche singolo e in particolare su Federico Chiesa. "Ci sarà una caccia ai colpevoli tra i singoli giocatori – che hanno delle colpe naturalmente -. Le grandi delusioni sono facili da elencare: a(ma non lo è stato e Sinner a Wimbledon ci va e non giocherà come Chiesa) e poi ci saranno tutti gli altri da raccontare."