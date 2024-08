Rabiot-Milan: colloqui in corso

Il Milan sta tentando di tesserare, centrocampista francese libero a parametro zero dal 1° luglio, dopo la scadenza del suo contratto con la Juventus il 30 giugno.Come racconta Calciomercato.com, l'interesse delperè aumentato dopo che l'obiettivo primario, Manu Koné, ha scelto di trasferirsi alla Roma, e dopo la possibile cessione di Ismael Bennacer all'Atletico Madrid. Rabiot, attualmente svincolato, potrebbe essere tesserato anche dopo la chiusura ufficiale del mercato, prevista per la mezzanotte di oggi.Rabiot ha lasciato la Juventus dopo cinque stagioni, durante le quali ha disputato 212 partite e segnato 22 gol. Con i bianconeri, ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Il centrocampista francese percepiva un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione alla Juventus.Dopo un'estate passata ad aspettare offerte dalla Premier League o dalla Liga, che non sono arrivate o non hanno soddisfatto le richieste economiche sue e della sua mamma-agente Veronique, Rabiot potrebbe ora accettare un ingaggio leggermente inferiore per rimanere in Serie A. Sono attualmente in corso colloqui tra il Milan e Veronique, agente del giocatore.