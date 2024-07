Quale futuro per Adrien Rabiot?

Il futuro di Adriennon sarà alla Juventus, questa è l'unica certezza. La Vecchia Signora gli aveva presentato un'offerta per un biennale a 7 milioni più 1 di bonus e la fascia da capitano. Aspettandosi però una risposta entro gli Europei, risposta che non è arrivata. Il francese prima ha chiesto tempo e poi ha declinato gentilmente l'offerta ricevuta dalla dirigenza bianconera. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com ad oggi il futuro del francese classe 1995 è ancora incerto.A Torino Adrien era arrivato a zero nell'estate del 2019 con Paratici che lo aveva soffiato alla Roma. Il sogno di Adrien è quello di vestire la maglia del Real Madrid che però non sembra essere interessato a lui, ma il mercato è ancora lungo. Mamma Veronique intanto, la sua agente, sta trattando con. Il centrocampista però rappresenta una ghiotta occasione anche per le italiane, essendo libero. Infatti alla finestra ci sono. Tutto aperto ma il futuro è incerto.





