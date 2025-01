CM - Perin e le parole post Juventus-Benfica: doveva dirla lui certe cose?

Calciomercato.com riflette così sul momento della, reduce dalla sconfitta contro il Benfica: "C'è un altro campanello d'allarme importante che emerge dal post partita, e lo si evince dalle parole di Mattia Perin : "Siamo in un momento molto difficile, dobbiamo prenderne atto. C’è da parlare poco e lavorare tanto. Accettiamo le critiche perché le meritiamo. Esiste un solo modo per superare questo momento, compattarci tutti insieme, fare gruppo e continuare a lavorare. Non conosco altre ricette. Ci sono tanti giocatori che hanno giocato tante partite. Abbiamo 6 difensori fuori da inizio anno, a un livello come questo le energie fisiche e mentali sono tante. Chi ha giocato tante partite sta subendo questa situazione, è umano. Dobbiamo trovare il modo per superare questo momento. Giocare con la maglia della Juventus è pesante, giocare ogni tre giorni lo è ancora di più. Non è un’alibi ma dobbiamo fare i conti con la realtà". Il gruppo, le responsabilità, le pressioni: l'analisi di Perin tocca, e centra, tanti bersagli. E ci porta a chiederci se debba essere il secondo portiere, dopo una sconfitta così, ad assumere su di sé il peso di parole di questo tenore. O se non toccasse a qualche rappresentante della società".