Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, c'è anche lasulle tracce di, centrocampista spagnolo naturalizzato argentino, classe 2004, che si sta mettendo in bella mostra in questo inizio di stagione con il. Il 20enne è stato acquistato dai lariani a titolo definitivo dal Real Madrid, con un affare da 6 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. Su di lui ci sono anche Napoli, Inter e Milan, oltre ai bianconeri, che quindi dovranno studiare una seria strategia per anticipare la concorrenza, qualora l'obiettivo diventasse davvero molto concreto.