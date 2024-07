La situazione trariguardante Teunè sempre più tesa. Il centrocampista olandese è considerato un elemento centrale nel progetto e nella formazione titolare di Gian Piero. Nonostante il forte interesse e il continuo pressing della Juventus, la dirigenza nerazzurra ha ribadito con fermezza la sua posizione: la cessione di Koopmeiners non è nei piani dell'Atalanta.L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca, ha chiarito in più occasioni che il club non ha intenzione di vendere Koopmeiners. Anche senza essere sollecitato direttamente sul tema, Percassi ha voluto ribadire questa posizione, lanciando un chiaro messaggio alla Juventus:non è in vendita. Questo atteggiamento dimostra quanto l'olandese sia ritenuto fondamentale per la squadra bergamasca. Ne scrive Calciomercato.com.