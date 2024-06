Di Lorenzo-Juventus, le novità dopo la chiamata di Conte

La situazione tra ilAntonio Conte ha contattato telefonicamente Di Lorenzo per ribadirgli la sua totale fiducia e la centralità nel progetto che ha in mente di sviluppare per il Napoli. La conversazione, riferisce calciomercato.com, è stata forte, diretta, sincera ma sembra non aver scalfito quella che è la volontà del classe ‘93: il trasferimento alla Juventus.Come sappiamo, la Juventus è il club che si è mosso più concretamente per il terzino della nazionale italiana. Non sarà però un'operazione semplice visto che Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del Napoli non vuole fare sconti alla sua ex squadra. Di Lorenzo comunque spingerà ancora per il passaggio a Torino.