Napoli accusato di falso in bilancio, la situazione

Momento delicato in casa Napoli. Dopo la sconfitta con l'Atalanta, per gli azzurri i problemi sembrano arrivare anche fuori dal campo. Come riporta calciomercato.com, i partenopei sarebbero accusati di falso in bilancio per la compravendita di due giocatori. L'accusa dellaverte in particolare su due operazioni tra loro collegate.Si tratta infatti delle operazioni che portaronoIn particolare per il passaggio di quest'ultimo in giallorosso le accuse di irregolarità sarebbero già state notificate a De Laurentiis, alla Roma e. Il procuratore della FIGCha dunque chiesto gli atti per valutare se procedere con una nuova indagine federale.





