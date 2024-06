Milan, tutto su Zirkzee: Juve superata?

Il Milan va con forza su Joshua Zirkzee. Come riferisce calciomercato.com, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono pronti a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro al Bologna dal 1 di luglio (data nella quale si attiverà).Dopo aver lavorato per settimane sull’obiettivo, il Milan si sente in prima fila nella corsa a Zirkzee. Corsa che vede anche se in questo momento indietro la Juventus, visto che l'attaccante del Bologna interessa anche al club bianconero. L’altra partita è quella sulle commissioni per Kia Joorabchian: la richiesta è tra i 10 e 12 milioni e non dovrebbero rappresentare un problema insormontabile. Almeno considerando la strategia messa in moto dal club rossonero.