Mercato Juventus: le ultime su Antonio Silva e Hancko

Si avvicina il mercato di gennaio eha confermato di essere in piena sintonia con il club per quanto riguarda il mercato. Il tecnico, riporta calciomercato.com, ha chiesto espressamente un rinforzo di spessore per il reparto arretrato, se non due, ma le condizioni economiche per i due giocatori indicati dalla direzione sportiva come più adatti per le esigenze dell'allenatore sono diverse.Se pe, si legge, promettente difensore classe 2003 finito ai margini del Benfica di Bruno Lage – appena 6 partite in campionato, due da titolare in Champions League –considerando anche gli ottimi rapporti tra la Juventus e il suo procuratore (Jorge Mendes, con cui si stanno definendo le condizioni del riscatto di Chico Conceiçao), peral momento la strada presenta tuttora degli ostacoli. Per parlare chiaramente, il Feyenoord non appare molto propenso ad accettare l'opzione del prestito con diritto di riscatto.