Lucca-Juventus a gennaio: la situazione

Tra i profili che lastarebbe monitorando per rinforzare l'attacco e aggiungere un'alternativa a Vlahovic c'è Lorenzo Lucca , giocatore dell'Udinese. Il centravanti è stato riscattato dal Pisa, che ne deteneva il cartellino dopo il prestito con diritto in favore dei friulani. Ai toscani nerazzurri sono stati versati 8,7 milioni di euro.L'dea dell’Udinese, riferisce calciomercato.com, sarebbe quella di confermare Lorenzo in rosa almeno fino al termine della stagione a meno di offerte davvero indecenti. Ora la palla passa alla Juventus, che dovrà capire se concretizzare l’interesse in una vera e propria trattativa con la famiglia Pozzo. Il gradimento di Giuntoli nei confronti di Lucca è di vecchia data e risale al periodo fortunato con la maglia del Pisa in Serie B.