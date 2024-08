Ilè vicino all'acquisto di Nicolòdal Salisburgo. L'attaccante, ex primavera della, dovrebbe arrivare in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le trattative sono ormai nelle fasi finali, con gli ultimi dettagli da definire prima dell'ufficializzazione. Turco, giovane promettente, rappresenta un investimento per il futuro del Milan, che punta su di lui per rinforzare il reparto offensivo. L'accordo con il Salisburgo è ormai a un passo e l'attaccante italiano è pronto a iniziare questa nuova avventura in rossonero. Lo riporta in esclusiva calciomercato.com.