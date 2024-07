Greenwood vicino alla Lazio: la posizione della Juventus

La Juventus lavora anche per rinnovare l'attacco sulle corsie esterne e tra i nomi che sono circolati c'era anche quello di Mason Greenwood. Il club bianconero è ancora in corsa per il talento di proprietà del Manchester United?Come riferisce calciomercato.com, da qualche settimana ormai la Juventus si è defilata dalla corsa a Greenwood e ora per la Lazio c’è una autostrada da percorrere con le marce alte. La prima proposta verbale del club biancoceleste da 20 milioni non è stata ritenuta ancora sufficiente dal Manchester United che intende realizzare almeno 10 milioni in più dalla cessione del classe 2001. C'è comunque fiducia che l'operazione possa concludersi positivamente.