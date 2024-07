Teun Koopmeiners è sempre di più nei pensieri della Juventus perché dopo la cessione di Matias Soulé, che sarà ufficiale già nei prossimi giorni, il club bianconero andrà a trattare con l'Atalanta per il centrocampista olandese. Questa è stata la strategia che Giuntoli ha portato avanti da tempo e adesso siamo arrivati al momento decisivo. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile interesse del Napoli.



Koopmeiners, c'è anche il Napoli? La situazione



Nei giorni scorsi , scrive calciomercato.com, sono circolate anche delle voci su un possibile interesse del Napoli per Koopmeiners, ma al momento la società azzurra ha altri piani e non è interessata al giocatore. Per il centrocampista dell'Atalanta quindi la pista più calda al momento è quella che porta alla Juventus,