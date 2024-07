Il pressing della Juve per Koopmeiners continua in queste ore e non si è mai fermato, ma la dirigenza dell'Atalanta non vuole sentire ragioni. Calciomercato.com racconta in particolare alcuni retroscena sulla trattativa, che è iniziata mesi fa, almeno tra Juventus e giocatore. E' da marzo, si legge, che la Juve ha contattato l'agente del giocatore, sorpassando la società nerazzurra nel clou della stagione, quando ancora Koopmeiners lottava per tre obiettivi, per proporgli una bozza di contratto e fargli presente il suo interesse. Un atteggiamento che non è mai piaciuto alla società, abituata a lavorare in modo diverso. In più, si tratta sempre di una diretta concorrente, che verrebbe così favorita nella corsa ai primi posti in Serie A.