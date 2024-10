Agli occhi di molti la scelta del risulta ancora incomprensibile : perché cedere, peraltro a una diretta rivale come la, dove ora sta giocando con continuità e a un ottimo livello? Come spiega Calciomercato.com, il club rossonero ha deciso di puntare per quel ruolo su Strahinja Pavlovic, e poi non bisogna dimenticare l'aspetto meramente economico: con il riscatto del francese, infatti, nelle casse della società lombarda entreranno circa 21-22 milioni di euro, da segnare come totale plusvalenza per un giocatore approdato in Italia in punta di piedi ma poi diventato uno degli eroi dello scudetto di Stefano Pioli.