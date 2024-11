La strategia del Napoli

L'impatto dicon il pianeta Premier League è stato sin qui semplicemente da dimenticare. L'ex attaccante del Bologna, approdato in estate alper una cifra pari a 42 milioni di euro, sta faticando enormemente ad imporsi con la maglia dei Red Devils e le voci circa un suo possibile ritorno in Italia si stanno facendo via via più insistenti.A monitorare la situazione con estrema attenzione c'è, ovviamente, la Juventus che sogna di ricomporre il tandem fortunato con, già apprezzato la scorsa stagione a Bologna. La Juve, dal canto suo, potrebbe architettare il colpo già nel mercato di gennaio per rinforzare un reparto offensivo decisamente corto. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, tuttavia, i bianconeri dovranno fare attenzione alla concorrenza interna, rappresentata dal Napoli.Gli azzurri, infatti, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Victor Osimhen - profilo gradito al Manchester United. I Red Devils che hanno da poco accolto il nuovo allenatore Ruben Amorim, vorrebbero provare a portare in Inghilterra Viktor Gyokeres, ma lo Sporting - ovvero l'ex squadra del tecnico dei Red Devils - spara alto. Ecco perché Osimhen potrebbe rappresentare qualcosa di più di un semplice piano B.Il nigeriano, passato in prestito al Galatasaray, ha ora una clausola da 75 milioni di euro, ma un eventuale inserimento di Zirkzee nella trattativa come pedina di scambio potrebbe abbassare e non di poco l'esborso economico. Per la Juventus, dunque, potrebbe profilarsi un problema in più.





