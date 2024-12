Laè alla ricerca di un rinforzo per l'attacco qualora il rientro di Arek Milik si complicasse ulteriormente e quindi come unica soluzione offensiva ci fosse ancora nella seconda parte di stagione Dusan Vlahovic. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la Vecchia Signora starebbe monitorando anche le prestazioni di Casper, centravanti danese classe 2000 del Benfica, attualmente in forza al Verona, per rinforzare il reparto offensivo della Juventus nel corso del mercato di gennaio. Al momento è solo un monitoraggio ma potrebbe evolversi la situazione nelle prossime settimane.