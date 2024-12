I numeri di Casadei al Chelsea

Torna di moda il nome di Cesareper il calcio italiano. Il giovane centrocampista è sotto contratto colfino a giugno 2028. La scorsa estate ha deciso di restare a Londra nonostante gli interessamenti di Fiorentina e Torino, ma ora potrebbe cambiare idea in vista del prossimo gennaio. Quando diverse squadre di Serie A proveranno a riportarlo in Italia: lama i bianconeri non sono gli unici sulle sue tracce. Anche se non vanno trascurate altre piste che portano all'estero, dove la sua nuova agenza di procuratori lavora molto. Lo riporta calciomercato.com.Casadei fino ad ora sta continuando a trovare poco spazio nel Chelsea e gioca solo nelle Coppe., 334 tra Conference e Coppa di Lega, con zero goal e zero assist.