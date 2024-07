Il futuro di Federico Chiesa è ancora incerto. Il giocatore sta aspettando l'offerta giusta e ha chiuso le porte a diverse destinazioni in queste settimane perché vorrebbe giocare la Champions League e per questo guarda anche a soluzioni estere. Secondo quanto scrive calciomercato.com, ci sarebbe stata anche una super proposta da parte dell'Al Ahli per il giocatore.I club sauditi sono sempre molto attenti a queste opportunità e per questo l'Al Ahli ha pensato a Chiesa. In particolare, si legge, il club arabo avrebbe offerto 15 milioni all'anno per il classe 1997. Cifra che però non basta per ottenere il sì di Chiesa, che ha in mente altro per il suo futuro.