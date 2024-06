Moisenon fa parte dei piani della Juventus per la prossima stagione. L'attaccante italiano classe 2000 è infatti alla ricerca di una sistemazione dopo una stagione decisamente incolore, condita da zero gol in Serie A, non semplice. Un trasferimento saltato soltanto in seguito alle visite mediche, quello all'Atletico Madrid nel corso del mercato di gennaio. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com per l'attaccante originario di Vercelli la volontà sarebbe quella di rimanere in Serie A. In corsa ci sarebbero la Fiorentina che sta trattando anche Matteo Retegui e il Bologna. Tutto aperto per il momento.