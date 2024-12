Le ultime notizie sul mercato

Samuelpotrebbe essere uno dei nomi più discussi nel mercato di gennaio della Juventus. Il giovane esterno belga, classe 2004, ha mostrato una crescita significativa nelle prime uscite stagionali, guadagnandosi la fiducia di Thiago Motta. Tuttavia, la sua possibile cessione potrebbe rappresentare una soluzione alle esigenze di bilancio della società bianconera, che potrebbe utilizzare i fondi per rinforzare la rosa, in particolare nei reparti dove è necessario intervenire.Fin dalle sue prime apparizioni, Mbangula ha messo in mostra lampi di qualità che lo hanno reso un elemento prezioso per la Juventus. La sua abilità nel creare superiorità numerica e nel fare la differenza in attacco lo ha reso una risorsa interessante per Thiago Motta. I gol contro il Verona e il Bologna, così come i tre assist confezionati in questa prima parte della stagione, dimostrano la sua capacità di incidere nei momenti chiave, come nel pareggio contro il Bologna in pieno recupero. Nonostante ciò, la sua posizione non è ancora quella di un giocatore imprescindibile, il che lo rende una potenziale pedina sacrificabile nel mercato di gennaio.Le prestazioni di Mbangula non sono passate inosservate, attirando l’attenzione di diversi club sia in Italia che all’estero, in particolare da Francia e Germania. Squadre della Ligue 1 e della Bundesliga sono in trattativa per presentare offerte concrete alla Juventus. La valutazione del giocatore si aggira tra gliuna cifra che potrebbe risultare vantaggiosa sia per il club che per il giovane belga, il quale potrebbe trovare maggiore spazio e continuità in campionati dove i giovani talenti hanno più opportunità di giocare.Nel contesto attuale della Juventus, l’eventuale cessione di Mbangula potrebbe essere una mossa strategica. Con un reparto offensivo che già può contare su Yildiz, Nico Gonzalez, Conceicao, Weah, Adzic, e un jolly come McKennie, Thiago Motta ha ampie opzioni a disposizione sugli esterni e sulla tre quarti. Questo, insieme alle necessità di rinforzare altre aree del campo, come la difesa e il vice-Vlahovic, rende Mbangula una delle possibili cessioni per alleggerire la rosa e generare liquidità per nuovi acquisti.